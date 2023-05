Nieuwe cijfers Vias: minder ongevallen dan vorig jaar

Verkeersinstituut Vias heeft nieuwe ongevallencijfers vrijgegeven voor het eerste trimester van dit jaar. We scoren goed in het verkeer in vergelijking met vorig jaar.

In de eerste drie maanden waren er 11 dodelijke verkeersongevallen op de West-Vlaamse wegen. Dat zijn er drie minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Er waren bijna 900 ongevallen met gewonden, dat is een daling van twee procent. Het aantal ongevallen met voetgangers daalde met 13 procent, bij fietsers is dat 17 procent minder. Er gebeurden tot slot 20 procent minder ongevallen waarbij een motorfiets betrokken was.

Op tien jaar tijd is het aantal ongevallen en verkeersdoden in ons land gedaald met bijna een kwart, toch valt nog elke dag één verkeersdode te betreuren.