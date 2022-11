Nieuwe campagne waarschuwt voor brand op land- en tuinbouwbedrijven

in Deerlijk is de sensibiliseringsactie 'Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf' voorgesteld.

De campagne gaat uit van de gouverneur, brandweerzone Fluvia en landbouwpreventiedienst Preventagri. Land- en tuinbouwbedrijven zijn het meest brandgevoelig, blijkt uit de studie 'industriebranden in West-Vlaanderen.

Meest brandgevoelig

Uit de studie over industriebranden blijkt dat oververhitting, technisch defect, las- en snijwerken en een kortsluiting de meest voorkomende oorzaken zijn. Land- en tuinbouw is het meest brandgevoelig: in 2018 was een vijfde van de industriebranden nog in deze sector, twee jaar later was dat al een kwart. Vooral veehouderijen en varkensfokkerijen waren het decor voor een brand. (lees verder onder de foto)

De cijfers uit de studie leiden nu naar de preventiecampagne rond het voorkomen van brand op je bedrijf. Er is een folder gemaakt met tips om brand te voorkomen, die wordt nu verdeeld onder land- en tuinbouwers.

"Als ik er één tip moet noemen dan is dat compartimentering," zegt Robin De Sutter van Preventagri. "Zorg er voor dat brandgevaarlijke systemen zoals machines en tractoren afgescheiden staan van brandbaar materiaal. Dat is eigenlijk DE tip. Als wa dan verder gaan kijken naar de belangrijkste zaken dan is dat bijvoorbeeld ook het onderhoud van de elektrische installatie. Zorg dat die gekeurd is. Doe ook aan ongediertebestrijding want muizen en ratten knagen graag aan kabels."