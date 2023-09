Nieuwe brandweerkazerne in Sint-Eloois-Vijve officieel geopend

Het complex is het vierde nieuwe in het kazerneplan van de zone Fluvia na die in Menen, Marke-Lauwe en Deerlijk-Anzegem. De evolutie van het plan wordt in Brussel op de voet gevolgd. Minister van Binnenlands zaken Annelies Verlinden denkt het een goed voorbeeld is voor andere zones die beperkte publieke middelen hebben. In het complex in Sint-Eloois-Vijve is er plaats voor een nieuwe voertuigenhal en fitnessruimte, nieuwe kleedkamers, klaslokalen en een wasserij voor 600 brandweerlieden.

Minder kazernes, geen schaalvergroting

Waregem is een nieuwe stap in het kazerneplan. Later volgen nog Kortrijk-Zwevegem op Evolis, Welvelgem en Kuurne-Harelbeke. Fluvia zal dus minder kazernes overhouden dan de 17 die de zone had. Toch gaat het hier niet om schaalvergroting. "Ik denk niet dat schaalvergroting van de hulpverleningszones op zich een ambitie moet zijn. Wat we wel doen is werken aan het statuut van vrijwilligers. Zij moeten goed opgeleid worden. Dat vraagt tijd omdat ze uitdagende risico’s moeten kunnen beheersen", verduidelijkt Annelies Verlinden.

Samenwerking nodig

In de nieuwe kazerne komen ook mensen uit verschillende brandweerposten samen. Voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia, Francis Benoit, vindt de samenvloeiing van de posten toch een grote uitdaging, want ieder heeft zijn eigen cultuur: "Het gaat over samenwerken. Over mensen."

De nieuwe kazerne kost zo'n 5 miljoen euro.