Nieuwe blikkenlijn voor Bavik én gratis vers bier voor horecazaken

Brouwerij De Brabandere in Bavikhove heeft een nieuwe blikkenlijn in gebruik genomen.

De blikkenlijn is bestemd voor Bavik Super Pils, dat tot nu alleen in flesjes te krijgen was. Daarmee blijft de brouwerij investeren in een toch wel moeilijke periode: mensen drinken thuis nog wel alcohol maar door de sluiting van de horeca is de omzet aanzienlijk gedaald. In totaal kunnen op de site in Bavikhove per uur 15.000 blikken de band afrollen.

“Crisis of niet, dit vonden we een waardevolle investering. We hebben wel even moeten zoeken naar bouwbedrijven die bereid waren om in deze woelige periode ook nog eens een bijhorend magazijn van 1.500 m² te zetten, maar niets bleek onmogelijk”, vertelt Albert De Brabandere. (lees verder onder de video)