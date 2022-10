Nieuwe beweegroute op Poperingse zorgsite

Onder het motto ‘Elke stap telt’ wil de campagne buurten creëren die meer beweging mogelijk maken en stimuleren. Poperinge nam eerder al deel door wegwijzers te plaatsen die afstanden tussen nuttige locaties uitdrukken in aantal stappen en staptijd.



Poperinge engageert zich nu verder om mensen te motiveren om meer te bewegen met een nieuwe beweegroute.

Voor jong en oud

De wandeling start aan woonzorgcentrum Huize Proventier en brengt je langs 12 leuke beweegopdrachten. De route is 924 meter lang en volledig rolstoeltoegankelijk, dus ook geschikt voor gezinnen met kleine kinderen in een buggy. Een beweegroute laat je niet enkel meer bewegen. Je trekt ook even naar buiten met vrienden of familie, dat doet je spieren, energie, gemoed en hart goed.



Op het startbord tegenover woonzorgcentrum Huize Proventier vind je een plannetje en een QR-code om de route te volgen. Maar ook zonder smartphone lukt dat vlot, dankzij de groene pijltjes onderweg.



Dienst Seniorenzorg Poperinge stelde de route samen en koos de verschillende oefeningen. Die focussen zowel op kracht, uithouding als balans. Bij elke oefening staan verschillende uitvoeringen in oplopende niveaus. Zo kies je zelf hoe zwaar je het maakt.



De focusgroep mensen met een beperking gaf advies om de route volledig toegankelijk te maken, ook voor wie ze zelfstandig met een rolstoel wil afleggen.



Meer info over de campagne op www.10000stappen.be.