Nieuwe beweegbare brug in Harelbeke

Een gloednieuwe beweegbare brug op de Leie in Harelbeke. Dat is de oplossing om de Twee-Bruggenstraat en het Moleneiland met elkaar te verbinden.

De Bloemmolenbrug is sinds vandaag actief en draait telkens open wanneer een schip de nabijgelegen sluis in- of uitvaart. Het is de bedoeling om met deze brug meer fietsers en voetgangers op beide oevers te krijgen en toch de openheid van de Leie te bewaren.

Attractie voor buurt

Voor de buurtbewoners is het alvast een attractie op zich.

"Iedere dag, drie keer wandel ik hier met de hond", zegt Gino Vandeputte. "Ik kan er geen genoeg van krijgen, ik ben met pensioen en ik wandel graag langs het water. Met de hond je ziet nog eens iets. Het interesseert me enorm."