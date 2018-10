Nieuwe bestuursploeg Staden is er klaar voor

In Staden heeft burgemeester Francesco Vanderjeugd zijn nieuwe bestuursploeg voorgesteld.

Vanderjeugd won zondag met een monsterscore de verkiezingen, zijn partij Open Vld haalde er de absolute meerderheid en kreeg 54% van de stemmen. Alle schepenen komen bijgevolg uit eigen rangen, en het spook van de onbestuurbaarheid is daarmee voorgoed van de baan. In Staden haalt Open Vld 13 van de 19 zetels in de gemeenteraad.

Schepencollege

Burgemeester Francesco Vanderjeugd blijft bevoegd voor de integrale veiligheid en voor financiën, wonen, vergunningsbeleid en patrimonium. Eerste schepen Geert Moerkerke krijgt openbare werken, groen, begraafplaatsen en mobiliteit. Gwendolyn Vandermeersch is als tweede schepen bevoegd voor vrije tijd en evenementen, ondernemen, intergemeentelijke samenwerking en internationale betrekkingen. Patrick Lesage wordt als derde schepen bevoegd voor landbouw en omgeving. Interne zaken, onderwijs en kerkfabrieken is dan weer iets voor voerde schepen Joeri Deprez. Amélie Crabbe wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, leven, welzijn en zorg.

Lees: