Nieuwe beheersplan voor villawijk De Concessie in De Haan is klaar

Het nieuwe beheersplan voor De Concessie in De Haan is vandaag officieel ondertekend door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Diependaele. De villawijk is uniek, en De Haan is erdoor bekend tot ver buiten zijn grenzen.

De gemeente De Haan had in 2011 met een herwaarderingsplan voor dorpsgezicht De Concessie meteen het grootste herwaarderingsplan in Vlaanderen te pakken. Het plan was geldig voor 10 jaar, en dus aan vervanging toe.

En nu is er een nieuw beheersplan, beter geschikt om het erfgoed van de villawijk te bewaren en op te waarderen. Met dit nieuwe beheersplan zorgt de gemeente de komende 24 jaar voor een langetermijnvisie om De Concessie te beheren. Voor elk waardevol pand in het dorpsgezicht is een fiche gemaakt waarop de waardevolle elementen geïdentificeerd zijn en waarvoor een beheersvisie is uitgewerkt. Ook voor het ernaast gelegen dorpsgezicht Huizenrij Driftweg is een beheersplan opgemaakt. (lees verder onder de foto)

“De gemeente De Haan weet dat ze met villawijk De Concessie een parel in handen heeft. Veel toeristen verdwalen maar wat graag tussen de kronkelende lanen met witte villa’s en rode daken. De wijk werd gebouwd naar Engels voorbeeld met vakwerkelementen en dakenspel. Dankzij de strenge voorschriften behield de villawijk haar eigen karakter en is ze gespaard gebleven van de hoogbouwwoede.”, zegt minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed. “Daarom is het belangrijk om de eigenheid van de wijk te bewaren, en dat kan dankzij een beheersplan onroerend erfgoed. Met dat beheersplan is er opnieuw een langetermijnvisie voor De Concessie waarbij de gemeente ervoor zorgt dat deze prachtige wijk bewaard en gewaardeerd wordt.”

Burgemeester Wilfried Vandaele: “De nieuwe beheersplannen geven aan waar we als gemeente met het onroerend erfgoed naar toe willen en hoe we dat zullen doen. De plannen zijn ook een leidraad voor eigenaars of gebruikers van het erfgoed, om hen te helpen met het toekomstig onderhoud en de eventuele restauratie van hun pand en tuin. Want deze beheersplannen geven hen opnieuw de mogelijkheid om een erfgoedpremie aan te vragen.”