Nieuwe beelden tonen noodlanding in Damme

De nieuwe beelden zijn genomen door medewerkers van het bedrijf iFlux uit Niel die in de buurt aan het werk waren.

Noodsignaal

Het sportvliegtuig stortte gisteren neer in een weiland op de grens tussen Koolkerke (Brugge) en Damme. De piloot kon op tijd zijn parachute gebruiken. Het vliegtuig kwam uit Duitsland en was op weg naar Cambridge maar kwam boven Koolkerke in de problemen. Er was een explosie en een schroef kwam los.

De piloot kon nog net op tijd een noodsignaal uitsturen en zijn parachute gebruiken waarna hij en het vliegtuig in een weiland veilig konden landen.

Beelden: Timothy De Kleyn & Joris Cools

BEKIJK HIER DE REPORTAGE (16/11/2022):