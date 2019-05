Nieuwe arrestaties voor tafelschuimster

De beruchte tafelschuimster is woensdag twee keer tegen de lamp gelopen in Torhout. Dat meldt het parket van Brugge.

Eerst bezocht de 48-jarige vrouw een Chinees restaurant in Torhout. De vrouw werd er na de feiten gearresteerd. Later op de dag sloeg ze een tweede keer toe in een pizzeria in Torhout. Wellicht zal ze nu opnieuw via snelrecht gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.

'De schrik van de kusthoreca'

De vrouw heeft de voorbije maanden een stevig palmares opgebouwd als tafelschuimster. Begin december 2018 veroordeelde de Veurnse strafrechter haar tot twee maanden gevangenisstraf. In maart 2019 kwam in de correctionele rechtbank van Brugge daar nog eens 15 maanden cel bij. Op dinsdag 28 mei moest zich verantwoorden voor drie dossiers verspreid over zeven horecazaken in De Haan, Gent, Brugge en Middelkerke.

85 maanden cel

Voorlopig zat ze nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers. In totaal hangt haar immers al 85 maanden cel boven het hoofd. Haar aanhouding is wellicht pas voor deze zomer, wanneer de meeste vonnissen definitief kunnen zijn.

De rechter doet uitspraak op 25 juni.