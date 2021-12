Nieuwe afspraken over vangstquota

Er zijn nieuwe afspraken over de vangstquota voor volgend jaar waarbij onze vissers over het algemeen minder kunnen vangen. Volgens de Rederscentrale kan er wel nog voldoende tong, schol en rog worden gevangen en dat zijn onze belangrijkste vissoorten.

De Europese Commissie baseert zich op wetenschappelijke gegevens over de visbestanden. Want het is belangrijk dat die op niveau blijven. Uit voorzorg kunnen daarom bepaalde vissoorten minder worden gevangen. Vissers ervaren dat soms anders op zee en daarom gaan ze nu ook nauwer samenwerken met de wetenschappers.