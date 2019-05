Nieuwe adem voor diepzeetrafiek in Zeebrugge

Het gaat om containertrafieken, die vertrekken en aankomen op de containerterminal van Cosco Shipping. Dit is een nieuwe start, waarbij ze de diepzeetrafieken vanuit Zeebrugge nieuw leven inblazen.

Cosco Shipping Ports wil Zeebrugge verder als hub uitbouwen. En daarvoor heeft Cosco de voorbije maanden gewerkt op verbindingen met Noord-Frankrijk, Gent, Antwerpen en het Duitse Ruhr-gebied om ladingen die in Zeebrugge binnen komen, vlot naar de eindbestemming te vervoeren. De doorvoer van containers naar het hinterland is heel belangrijk voor West-Vlaanderen, want van hieruit worden verscheidene verbindingen versterkt, o.a. met de regio Kortrijk, de LAR in Rekkem via het spoor en de Rivier Terminal in Wielsbeke over het water.