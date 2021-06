Nieuwe aanvraag voor windmolens stuit weer op verzet in Zuienkerke

Naar aanleiding daarvan is het Zuienkerkse actiecomité Burgerverzet opnieuw in actie geschoten. Eerdere bouwaanvragen werden weer ingetrokken.

"Het is al de vierde keer dat de westkant van de N31, beter bekend als de Expressweg, door de aanvragers als de meest uitgelezen plaats wordt verkozen. Vorig jaar trokken de aanvragers van de bouwvergunning zélf de procedure in omwille van één punt in de aanvraag dat strijdig was met de “direct werkende normen” voor Wegen en Verkeer en dus determinerend zijn naar een ongunstige beslissing door de Provincie," zegt Frank Bonneure van het actiecomité.

De aanvraag is zeer tegen de zin van de Vagevuurwijkbewoners in Zuienkerke en omwonenden in Brugge omdat de windturbines dubbel zo hoog zouden zijn dan de eerdere geweigerde aanvragen. Ze zouden trouwens nog dichter bij de woningen komen te staan. Vorig jaar maakten de bewoners met dronebeelden van Drone-O-vista duidelijk wat de impact zou zijn van de windmolens op hun woonwijk. De windmolens hebben een tiphoogte van 236 meter, driemaal de Brugse Halletoren en dat zal veel slagschaduw veroorzaken, menen ze.

