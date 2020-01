Nieuwbouwproject ILVO en VLIZ goedgekeurd

Oostende keurde de omgevingsvergunning goed voor de bouw van de nieuwe Campus ‘InnovOcean’. De nieuwbouw in de Ankerstraat wordt het thuis van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek).

Beiden instellingen werken rond het onderzoek van het mariene milieu. Ze slaan de handen in elkaar voor de bouw van hun nieuwe kantoren met laboratoria en ateliers in de Ankerstraat op de oosteroever in Oostende. Het gebouw dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, heeft ook een belangrijke functie als congrescentrum, bibliotheek en archief.

Duurzaamheid centraal

Het gebouw is ‘Bijna Energie neutraal’ (BEN) met extra aandacht voor flexibiliteit, water(her)gebruik, integratie van daglicht en integrale toegankelijkheid.