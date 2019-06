Nieuwbouw hoofdkantoor voor politiezone Kouter

Aanvankelijk zouden twee bestaande loodsen van netbeheerder Fluvius worden omgebouwd, maar die zullen nu dus toch tegen de vlakte gaan voor een nieuwbouw. “Met een nieuwbouw kunnen we compacter en energie-efficiënter bouwen. Het geeft ook de mogelijkheid voor eigen parkeerplaatsen, die we bij een ombouw zouden moeten huren bij Fluvius. Bovendien zal bij de nieuwbouw rekening worden gehouden met een mogelijke uitbreiding in de hoogte, wat bij de bestaande loodsen niet mogelijk is”, zegt Kristof Audenaert, voorzitter van het politiecollege Kouter en burgemeester van Torhout.

Project van 7 miljoen euro

Over de aankoop van de gronden van Fluvius was al een akkoord, die kost 1,8 miljoen euro. Een verbouwing van de twee bestaande loodjes zou goed vier miljoen euro kosten. Met een nieuwbouw komt dat op 7 miljoen euro. De stad Torhout betaalt één derde van dat bedrag. Intussen is de bestemmingswijziging van het GRUP naar Openbaar nut in kannen en kruiken. Er wordt een ontwerpbureau aangesteld om het omvangrijke project uit te werken. De bouw zou starten in het voorjaar 2012, het nieuwe politiekantoor moet in de zomer van 2022 klaar zijn.

Sluiting van andere kantoren

In het centrale bureau komen alle politiediensten samen te zitten, goed voor een tachtigtal politiemensen en medewerkers. Enkel de wijkposten van Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg zullen blijven bestaan. In Torhout verdwijnen dus ook het lokale politiekantoor op het Concienceplein en de voormalige rijkswachtkazerne in de Maria van Bourgondiëlaan.