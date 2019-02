Nieuw zwembad Kortrijk in lichterlaaie

Een hevige brand heeft zware schade toegebracht aan het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Na anderhalf uur blussen was de brand onder controle. De brand ontstond rond 23 uur: er vielen gelukkig geen slachtoffers, de oorzaak is nog niet duidelijk.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne spreekt van een ramp voor de stad. Normaal gezien zou het zwembad vrijdag de deuren openen, van de gloednieuwe glijbanen blijft ondertussen nog weinig over.

Ooggetuige: "Verschillende lichtflitsen"

Ooggetuige Bo Slambrouck zag samen met zijn vriendin alles gebeuren, ze waren de eerste die de hulpdiensten contacteerden. “We zaten samen op een bankje op het einde van Kortrijk Weide toen we gedurende 10 minuten verschillende lichtflitsen zagen. Daarna volgden nog twee flitsen en dan was er een explosie.”

“Na de explosie was er niet onmiddellijk vuur, we zagen alleen rook. Ongeveer drie minuten daarna begon het te branden. Kort daarna zagen we ook nog een truck van het domein wegrijden. Volgens de politie heeft deze de hulpdiensten niet gecontacteerd”, weet Bo.

(Video hieronder: beelden Bo Slambrouck)