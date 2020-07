De opening was gepland voor 3 april maar door de coronacrisis moest dit worden uitgesteld.

Het zwembad is een samenwerking tussen de gemeente Anzegem en Deerlijk. Op de eerste dag was er heel wat belangstelling. Marthe Verhaeghe uit Tiegem is blij dat ze nu in Vichte kan komen zwemmen. 'Dat is net iets dichter bij huis', zegt ze.