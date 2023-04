Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten herdacht

In Zonnebeke worden vooral de vele slachtoffers van de “Slag om het Polygoonbos” herdacht met een plechtigheid bij zonsopgang. De aanval eiste een hoge menselijke tol bij de 5e Australische divisie.

Zonnebeke herdenkt Anzac Day niet toevallig bij het eerste ochtendgloren, om 6 uur. Op datzelfde tijdstip, 106 jaar geleden, zetten de Australiërs hier de aanval in om het Polygoonbos op de Duitse troepen te heroveren. Ze slaagden in hun opzet, maar leden zware verliezen. In de toespraken wordt ook meermaals verwezen naar het oorlogsgeweld in Oekraïne, een nieuw conflict dat talloze slachtoffers eist.