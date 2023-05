Nieuw woongebied in Krottegem in hartje Roeselare

De ontwikkeling van de site Damman-Croes, in Krottegem in Roeselare, is een stap dichterbij. De stad Roeselare en de curator van het failliete bedrijf hebben het gebied verkocht aan een projectontwikkelaar.

De site Damman-Croes lag er sinds het faillissement in 2015 verlaten bij. Roeselare wilde het gebied in het stadscentrum nieuw leven inblazen en startte daarvoor de procedure om een ontwikkelaar aan te stellen. Met CAAAP is die er nu. "Er zal ruimte zijn voor kwalitatief wonen en leven," zegt de stad. (lees verder onder de foto)

In de plannen staat een twintigtal huizen en een zevental kleinere appartementsgebouwen, alles samen goed voor 110 woongelegenheden. Het moet een mix zijn die zowel gezinnen als jonge starters aantrekt. "Deze mix aan functies was belangrijk voor ons om de leef- en beleefbaarheid van de site hoog te houden en een aantrekkelijk stadsproject te realiseren," zegt schepen Nathalie Muylle. "Om zuurstof binnen te brengen in het plan, moet bij de verdere uitwerking zeker voldoende aandacht gaan naar de groenvoorzieningen."

Een derde van het terrein zal open publieke ruimte zijn, belooft Roeselare: de helft daarvan moet aaneengesloten groene ruimte zijn. "Het gekozen project zorgt voor een maximale opwaardering van de site en draagt bij aan de woonkwaliteit van de ruimere omgeving," zegt burgemeester Kris Declercq.