Nieuw woningroject op site Van Marcke langs Kolenkaai

Er komen in totaal 120 woongelegenheden. "Daarnaast worden er ook zones voor handel of horeca op de hoeken voorzien. Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame technieken in dit project van wonen aan het water”, zegt schepen Demon.

Energiezuinig

Er wordt een mix voorzien van woningen, duplexen en appartementen, met in totaal ongeveer 120 woongelegenheden . Daarnaast worden op de hoeken ook commerciële ruimtes voorzien voor handel of horeca. Er komen ook twee accentpunten in de vorm van twee hogere torentjes in de woonwand, verwijzend naar de vroegere pakhuizen aan de Kolenkaai. Het project is volledig opgetrokken in hout. De woongelegenheden komen rond een groene binnentuin en er worden ook verschillende daktuinen voorzien. Het dak wordt voorzien van een grote installatie zonnepanelen. Bij Van Marcke onderzoeken ze nu de technische mogelijkheden, zoals kan het water van het kanaal gebruikt worden om te verwarmen/te koelen of is het beter om een boring uit te voeren voor een warmtepomp met aardwarmte. “Het is nu aan Van Marcke om de effectieve bouwaanvraag in te dienen. De lat word door Van Marcke dus zeer hoog gelegd, en zou kunnen dienen als visie voor verder ontwikkelingen in onze stad”, besluit Demon.