Nieuw windmolenpark levert nu al elektriciteit

Sinds vanmiddag leveren de eerste twee windturbines van het nieuwe windmolenpark, Norther, elektriciteit. En dat is opmerkelijk, want de bouw van het grootste Belgische windpark op zee is nog volop bezig.

De eerste twee turbines leveren dus vandaag al stroom voor enkele duizenden huishoudens, maar straks is Norther goed voor de elektriciteitsconsumptie van maar liefst 400.000 gezinnen.

Windpark Norther ligt zo’n 23 kilometer uit de kust en de installatie van de 44 gigantische turbines is nog volop bezig.

Extra jobs

In de Oostendse haven zien ze de aansluiting van Norther opnieuw als een mijlpaal. De offshore-economie levert jobs op en zorgt ervoor dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden.

50 kilometer ver in zee

Norther is tot nu het grootste park, maar ook Mermaid en Seastar, 50 kilometer ver in zee, zijn in opbouw. Dat zijn dan meteen de laatste twee in het gebied van acht windparken voor de kust van Zeebrugge.