Vandaag passen ze in Oostende voor het eerst ook hun nieuwe voorsorteersysteem toe voor toeristen. Ze willen grote drukte vermijden, zoals vorige vrijdag. Door een defecte trein stond toen een massa toeristen opeengepakt in het station.

De grote drukte verwachten ze vanavond niet, dit is dus een eerste test. Toeristen worden via nadarhekkens en afsluitingen naar hun juiste trein geleid. Mocht het te druk worden, dan kunnen ze op het stationsplein wachten. De echte test is pas vanaf morgen: dan legt de NMBS vijf extra treinen in naar de kust, in het weekend zelfs zeven.