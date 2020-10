Nieuw vissersschip is aanwinst voor vismijn Nieuwpoort

Voor het eerst in vijftien jaar meert een reder weer met twee vissersschepen in Nieuwpoort aan.

Vanmorgen werd de allereerste vangst van het nieuwe vaartuig, de Nieuwpoort 63 Shaun, op de visveiling verkocht. Voor Nieuwpoort is dit een aanwinst, want de vraag naar verse vis overstijgt het aanbod en de veiling werkt al langer aan een constante aanvoer van verse vis om de westkust te kunnen bevoorraden.

De Nieuwpoort 63 is een omgebouwd vaartuig en gaat nu vissen op tong in het Bristolkanaal, maar vooral op schelpen voor de Franse kust.

Reder Gregory Arnoys: "Nu vertrekken we voor zes maanden om op Sint-Jacobsschelpen te gaan vissen. Dat gebeurt in Normandië. Dan lopen we een plaatselijke haven binnen en de vangst wordt daar gelost."