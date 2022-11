Ze rollen het verkeersplan in fasen uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanpassing van de voorrangsregeling aan kruispunten of verandering van rijrichting. Enkele bijkomende straten krijgen ook eenrichtingsverkeer. Volgend jaar krijgt Rumbeke ook fietsstraten en in 2024 volgt een zone 30 in alle woonwijken. Er komen ook nieuwe verkeersborden, extra markeringen en plantenbakken waar nodig.