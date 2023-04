In het centrum van Izegem is een nieuw verkeerscirculatieplan ingevoerd en dat zorgt voor heel wat verwarring. Voor de fietsers moet het zo wel veiliger zijn.

Tegelijkertijd is sinds vanmorgen ook de centrumbrug afgesloten voor het verkeer. De Vlaamse Waterweg start met de renovatie van de brug en dat zal een jaar duren.

De politie staat op cruciale punten in Izegem. In de twee belangrijkste straten, de Nieuwstraat en de Marktstraat is de rijrichting veranderd. In de Nieuwstraat kunnen fietsers voortaan ook in beide richtingen rijden. In andere straten zijn er kleine wijzigen.