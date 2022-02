Nieuw vak 'selfcare management' in Vives

De studenten van de opleiding sport- en cultuurmanagement van de hogeschool Vives kunnen voortaan het vak ‘selfcare management’ volgen. Ze leren daarbij omgaan met stress. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau was daarbij de eerste gastspreker.

Rousseau kwam er in Brugge getuigen over z’n ervaringen tijdens corona.

In het nieuwe vak Selfcare-management is er aandacht voor het mentaal welzijn. Studenten leren daarbij hoe je positief kunt denken en de veerkracht kunt aanscherpen. Die aspecten leren de studenten ook in andere vakken maar nu gaat het om een volwaardige cursus.