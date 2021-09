Nieuw uiterlijk voor Buda-eiland

De nieuwe passanthaven in Kortrijk verandert van locatie. Doordat de Kasteelbrug te laag is om plezierbootjes door te laten, zal de passanthaven opschuiven naar het Buda-eiland.

Oorspronkelijk zou de geplande passantenhaven zich settelen tussen de Leie-en Kasteelbrug aan de Dolfijnkaai. Doordat de Kasteelbrug te laag is om plezierbootjes door te laten en er geen plaats genoeg is voor een aanloophelling naar een nieuwe en hogere brug, verandert de passantenhaven van locatie.

De nieuwe plaats zou de westelijke tip van het Buda-eiland zijn. Zo zullen bestuurders van plezierbootjes de Kasteelbrug niet meer nodig hebben. Hoeveel plaatsen de passantenhaven zal omvatten, is nog niet beslist. De bedoeling is om het voorontwerp van de verdere verlaging van de Leieboorden in het voorjaar van 2022 aan de Kortrijkzanen voor te stellen.

Kostenplaatje van 8 miljoen euro

De verdere verlaging van de Leieboorden omvat onder meer het doortrekken van een wandelboulevard op de Havenkaai nabij het ecologisch park op Weide. Het doortrekken van die boulevard zal via de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai gebeuren tot aan de al verlaagde kaaien nabij de Broeltorens. De dwarsparkeerplaatsen aan de Dolfijn- en Handelskaai verdwijnen wellicht.

Daarnaast wordt er bekeken hoe de Reepkaai kan worden vernieuwd. De verdere verlaging van de Leieboorden kost de stad Kortrijk 8 miljoen euro. Ook de verouderde Leiebrug tussen de Buda- en-Leiestraat zal worden vernieuwd. De nieuwe Leiebrug en de verdere verlaagde Leieboorden worden, zonder tegenslagen, tegen Pasen 2024 geopend.

Nieuwe brug en bibliotheek voor Kortrijk

Ondertussen is de bouw van een nieuwe Reepbrug aangevat. Dat is een 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug over de Leie, tussen de Schinkelstraat op Overleie en de tip van het Buda-eiland. Ook de verdere ontwikkeling van die westelijke tip van het Buda-eiland wordt momenteel bekeken.

Ten slotte zal er een nieuwe hoogstaande bibliotheek op de westelijke tip van het Buda-eiland komen. De bouw daarvan start midden 2026. Er loopt een onderzoek naar de toekomst van het ‘gebouwencluster’ Budastraat, om er mogelijk een nieuwe vorm van betaalbaar wonen aan te bieden.