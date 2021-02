Nieuw ticketingplatform Musea Brugge is een succes

Zeker tijdens het krokusverlof is een online reservering noodzakelijk. De grote vraag om musea te bezoeken merken ze duidelijk bij Musea Brugge. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: "We zijn vandaag 10 dagen live met het nieuwe online ticketingplatform en merken nu al het succes: bijna 3000 tickets werden al op die manier verkocht." Het nieuwe ticketsysteem biedt een maximaal bezoekerscomfort en is efficiënt want het is nu gekoppeld aan de verschillende systemen van Musea Brugge zoals het voorraadbeheer van de museumshops.