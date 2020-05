Er is een nieuw plan voor de inrichting van de terrassen op de Vismarkt en het Huidevettersplein in Brugge.

Het gaat om een specifiek reglement, want deze sites zijn beschermde stadsgezichten. Het reglement is gebaseerd op het terrassenplan voor ’t Zand, maar met verfijningen voor de historische locatie. Glazen schermen zijn mogelijk en de bloembakken zijn niet langer verplicht. De keuze voor terrasmeubilair wordt uitgebreid, niet enkel rotan, maar de kleuren van de parasols moeten wel uniform zijn. De parasols worden ook gebruikt om de verlichting in op te hangen.