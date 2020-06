Natuur en Bos van de Vlaamse overheid pakken uit met een gloednieuw speelbos in het Kampveld in Waardamme bij Oostkamp.

De vorige jaren werd het speelbos van iets meer dan 2,5 hectare aangelegd en beplant. Dit voorjaar zorgden de groenarbeiders van Natuur en Bos nog voor avontuurlijke houten spelelementen. Het speelbos is aangelegd met heuvels die deels beplant zijn. De grond die hiervoor gebruikt werd, is afkomstig uit verschillende poelen die in de buurt werden gegraven. Het speelbos omvat onder meer een totempaal, dieren in houtsnijwerk, loopplanken, houten speelpaddenstoelen en een kamp.