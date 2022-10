De bouw van het nieuwe stadhuis in Roeselare zal een kleine twee miljoen euro meer kosten dan voorzien. En dat is een gevolg van de dure energie- en grondstofprijzen.

Het nieuwe stadhuis moet normaal over twee jaar klaar zijn en zou 25 miljoen euro kosten. Maar de voorbije maanden werd al snel duidelijk dat het meer zou worden. Er is al ingegrepen op de kosten, door goedkopere materialen te voorzien. Maar toch zal de bouw zeker zeven procent meer kosten dan voorzien. Aan het ontwerp zelf en de invulling is niets veranderd.