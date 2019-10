Een geschil met een buurman zorgt ervoor dat een gloednieuw speelplein in Kemmel nog niet kan openen. De man wil zijn rust behouden. De provincie geeft toe dat ze een fout maakte door geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het speelplein.

Die vergunning is intussen toch aangevraagd en verleend. De bouw van enkele speelhuisjes, die twee en een halve meter hoog waren, is geschrapt. De speeltuin is nog niet open om de buurman niet verder op stang te jagen. Toch zal de zaak wellicht eindigen bij een minnelijke schikking, met enkele aanpassingen om de rust van de man te waarborgen.