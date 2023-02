Nieuw seizoen Brugs Uurtje van start

In Brugge is het nieuwe seizoen gestart van Het Brugs Uurtje met ereburgemeester Patrick Moenaert aan het woord. Het Brugs Uurtje is een initiatief van de Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle. De kring laat geregeld mensen aan het woord die iets betekend hebben voor Brugge.

Patrick Moenaert blijkt een uitstekende keuze voor het Brugs Uurtje. De zaal is té klein voor de tweehonderd mensen die komen luisteren. En dat voor een “aangespoelde Bruggeling”. Maar Patrick volgde de liefde van zijn leven.

Moenaert was achttien jaar burgemeester van Brugge en heeft met 18.388 voorkeursstemmen een Brugs record behaald. Patrick Moenaert was recht door zee. Hij hakte de knopen door in zware dossiers als het EK Euro 2000, Brugge 2002 Culturele Hoofdstad en de bouw van het Concertgebouw. Op het stadiondossier beet hij zijn tanden stuk. Te groots van in het begin. En nu is het één groot kluwen.

Patrick Moenaert wordt volgende maand 74 jaar.