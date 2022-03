Nieuw schoolgebouw voor kinderen in Roksem

De kinderen van Vrije basisschool De Tandem in Roksem, bij Oudenburg, mogen deze ochtend voor het eerst intrek nemen in hun nieuwe school. Vorig jaar werd hun school gesloopt en kwamen ze in containerklassen terecht.

De school heeft een nagelnieuw schoolgebouw en een splinternieuwe speelplaats. "Het is een dag waar we naar uitgekeken hebben. De leerlingen zaten in containerklassen en de omstandigheden waren daar niet altijd optimaal", zegt directeur Lieve Mergaert.

Het is een heel hedendaagse school. Overal digitale klasborden en ook dubbele deuren tussen de klassen voor klasoverschrijdend werk.

"Snel gebouwd"

Nu is de Tandem een nieuwe thuis voor het derde tot en met het zesde leerjaar. In september komen ook de andere klassen en de kleuters erbij. Straks zullen hier 250 kinderen les volgen. "Nu is het nog de kleine school met vijf klassen. In september komt dan de grote aanpassing, maar iedereen kijkt ernaar uit."

De school is al bij al snel gebouwd. De eerste steenlegging in de lente van vorig jaar liep vertraging op door corona, maar nu, nauwelijks twaalf maanden later, is alles bijna af.