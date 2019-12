In Kuurne krijgen de gemeentescholen Wijzer en Pienter die fusioneren over enkele jaren een nieuw schoolgebouw. Er komt ook een nieuwe sporthal die ook na de schooluren gebruikt zal worden. De nieuwe gebouwen komen vlakbij de Hippodroom. De investering is de grootste in het meerjarenplan.

Al met de verkiezingen was het duidelijk dat Kuurne grootse plannen had met de site van de renbaan. De werken voor het nieuwe schoolgebouw zouden in 2022 starten. Het is trouwens maar één van de 40 projecten in het meerjarenplan van Kuurne. De gemeente investeert in totaal 28 miljoen euro en dat is meer dan dubbel zoveel als in de vorige legislatuur. Geld haalt ze ondermeer uit de verkoop van gebouwen, maar ook de belastingen gaan omhoog.