Nieuw record voor Budascoop

In 2019 kwamen 49.201 filmbezoekers naar Budascoop om er de nieuwste films te ontdekken, (ten opzichte van 47.363 bezoekers in 2018). Dat is een stijging van ongeveer 25% over vijf jaar (39.400 bezoekers in 2014) en zelfs van 72% over de voorbije tien jaar (28.614 in 2009). De films die in 2019 mee voor dit recordpubliek zorgden waren onder andere Roma, The Favourite, Dolor y Gloria, Once Upon A Time in Hollywood, Parasite, Joker, The Irishman en The Two Popes. Volgens Budascoop heeft die stijging veel te maken met een doorgezette publiekswerking, een goed aanbod en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Nieuwe initiatieven

Marlies Coopman, communicatieverantwoordelijke: “Vorig jaar was er in samenwerking met Stad Kortrijk, voor het eerst een volwaardige reeks openluchtcinema met, naast de jaarlijkse Drijf-in cinema aan de Verlaagde Leieboorden, zes vertoningen in de feeërieke tuin van Broelkaai 6. Ook bij regenweer kwam daar soms een paar honderd man op af, mét paraplu. De vraag naar dit soort van aanbod bleek dus groot. En natuurlijk werken we aan de verdere uitbouw van unieke evenementen als de Mind Melting Movie Marathon in het kader van De Warmste Week, of Silvester Night, waarbij op oudejaar 240 mensen de hele avond lang kwamen genieten van film én bubbels.”​​