Nieuw record voor AG Belgian Coast Walk: meer dan 5.000 wandelaars

Deelnemers kunnen kiezen tussen vier verschillende afstanden. In aankomstplaats Knokke-Heist is er een lokale lus van 10 km. Wie graag wat extra kilometers in de benen heeft, kan opteren voor 25 km (startplaats De Haan), 42 km (startplaats Oostende) of het traject van 80 km tussen De Panne en Knokke-Heist. Zaterdag hebben meer dan 1000 geoefende wandelaars de volledige Belgische kust in één dag afgestapt.

“Onze volledige kust afstappen komt steeds vaker voor op de bucketlist van wandelaars. We zien dat aantal elk jaar groeien. Het concept slaat aan, zeker omwille van de sfeer en beleving onderweg en aan de finish”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo.

Gevarieerd parcours

Wie aan de Belgische kust denkt, denkt aan zon, zee en strand. De AG Belgian Coast Walk is echter veel meer dan een lange strandwandeling. In samenwerking met Wandelsport Vlaanderen heeft organisator Golazo een gevarieerd en uitdagend parcours uitgestippeld. Dwars door duinen en bossen, over de dijk en langs de trotse havengebieden. Uiteraard zullen ook de passages over het strand niet ontbreken.

Onderweg zijn er voldoende bevoorradingsposten voorzien. Op het parcours van 80 km zijn er acht locaties waar de stappers even op krachten kunnen komen. Op de routes van 42 km en 25 km liggen er respectievelijk vier en twee bevoorradingsposten. De organisatie gaat voor een editie met zo min mogelijk afval. Wegwerpbekers op het parcours zijn taboe.

Heidi Delobelle, CEO van AG: “De AG Belgian Coast Walk is een project dat ons bijzonder nauw aan het hart ligt omdat het perfect aansluit bij onze brandstrategie. Als verzekeraar die veel belang hecht aan preventie, willen we zo veel mogelijk mensen aanzetten tot een gezonde levensstijl. Regelmatig en voldoende bewegen is daar zeer belangrijk in en dan is wandelen de ideale sport. Daarbij hechten we ook meer en meer belang aan de impact op het milieu. In de aanloop naar dit event hebben we de deelnemers via social media aangespoord om het nuttige aan het aangename te koppelen en tijdens hun voorbereiding te gaan ploggen. Ook tijdens de Coast Walk zelf zal een team van AG ertoe bijdragen dat het parcours proper blijft.”

Live tracking

Wie graag de deelnemers onderweg wil volgen of aanmoedigen, kan gebruikmaken van de live tracking. Door middel van een chip op de startkaart kan het thuisfront de wandelaars van de 42 en 80 km op de voet volgen. Bij elke rustpost zal de passage geregistreerd worden.

Aan de finish worden de wandelaars getrakteerd op een welverdiende St. Bernardus Extra4 en kunnen ze pronken met hun unieke medaille. Deelnemers van de 80 km krijgen bij aankomst ook nog een exclusief finisher-T-shirt. Nagenieten van de sportieve inspanning kan in het gezellige St. Bernarduscafé op het evenementenstrand in Knokke-Heist.

Stichting Tegen Kanker en Te Gek?!

In samenwerking met title partner AG Insurance en de Stichting Tegen Kanker zullen er op het parcours ook drie SMOT-posts van Sundo staat. In Oostende, De Haan en Knokke-Heist kunnen deelnemers zich dankzij de intelligente verdelers van zonnecrème tijdig insmeren. Bescherming tegen UV-stralen blijft een belangrijk wapen in de strijd tegen huidkanker. De Stichting Tegen Kanker is dan ook één van de twee goede doelen van dit wandelevent.

Het tweede goede doel is voor het vierde jaar op rij Te Gek!?. Geestelijke Gezondheid bespreekbaar maken is hun missie. Aan de finish zal dit jaar ‘Het Hoofd’ aanwezig zijn. Dit is een gigantische metalen constructie die in de lucht hangt. Coördinator Marc Hellinckx: “Het hoofd is een concept van onze conceptueel kunstenaar Sven unik-id. Het zweeft hoog boven de finishsite maar komt op regelmatige tijdstippen naar beneden zodat deelnemers en supporters het hoofd kunnen voeden met ‘stof tot nadenken’. Dat zijn stroken textiel waarop je een persoonlijke boodschap/gedachte kan schrijven voor het (of jouw) hoofd. Daarop krijgen mensen een stuk ‘stof tot nadenken’ mee dat ze rond hun hoofd of pols kunnen binden. Daarop staat te lezen: ‘Ik ben Te Gek!?. Jij ook?’ Zo wil Te Gek!? duidelijk maken dat we allemaal kwetsbaar zijn.”