Nieuw proces Kasteelmoord? Veroordeelde in cassatie

De Nederlander Evert De Clercq, - gisteren nog veroordeeld door het Hof van Beroep tot 20 jaar cel – aanvaardt zijn straf niet en zal cassatieberoep aantekenen. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. De Clercq vindt dat hij een oneerlijk proces heeft gekregen en trekt naar cassatie. Daarvoor heeft hij veertien dagen de tijd.

Niet over inhoud

Het Hof van Cassatie laat zich niet in over de inhoud van de feiten maar bekijkt of alle procedures en wetten juist zijn nageleefd en toegepast. Als het Hof van Cassatie oordeelt dat de regels overtreden zijn dan krijgt de Clercq een nieuw proces voor een andere rechtbank. Mocht dat proces er komen dan zal het alleen gaan over het aandeel van De Clercq in de zaak van de Kasteelmoord.