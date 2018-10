Nieuw politiecommissariaat voorgesteld in Kortrijk

Het commissariaat is energiezuinig en is voorzien van zonneboilers en warmtepompen. Bovendien is het aanpasbaar en uitbreidbaar. Alle operationele diensten zijn er in onder gebracht. Het bevat onder meer een cellencomplex, een functioneel onthaal en 12 verhoorlokalen. Voor de veiligheid is het commissariaat in vier zones opgedeeld, publieke en niet-publieke. Daarnaast hangen er 50 camera's in en rond het gebouw. Parkeerplaatsen met elektrische oplaadpunten zijn er zowel voor de medewerkers als de bezoekers en dat geldt ook voor fietsen- en bromfietsenstalplaatsen. Het gebouw is een ontwerp van Goedfroo - Goedfroo Architecten bvba en Architecten- en Ingenieursbureau D'Hondt/Beyens/Goesaert. Bijna 300 medewerkers vinden er een onderkomen.