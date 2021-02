Nieuw plaspunt aan Kapellebrug in Oostende

Vanaf morgen is het mogelijk om je behoefte te doen in een volledig nieuw 'Plaspunt' aan de Kapellebrug in Oostende. Later komen er nog 6 andere plaspunten bij op en net naast de zeedijk.

Het nieuwe 'Plaspunt' aan de Kapellebrug is de eerste in een reeks van plaspunten die binnenkort openen op openbare plaatsen in Oostende. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de ondernemingen Loop'd en Plaspunt . Op die manier pakt de stad een groot issue aan waar de Belgische Kust al lang mee kampt: een tekort aan propere, nette en toegankelijke toiletten.

Toen Kurt Van Eyck las dat de openbare concessies van Oostende vrijgegeven werden voor een periode van minstens 9 jaar bedacht hij het nieuwe concept. Van de gekende openbare toiletten maakte hij een hygiënische en veilige omgeving waar alles zo goed als 'touchfree' werkt: van de zeep tot handoeken en kranen toe.

Herr Seele en Kamagurka maakten een aantal leuke prenten die op de binnendeuren te zien zullen zijn. Om bezoekers te lokken is er een wedstrijd gekoppeld aan de prenten. Wie een selfie bij de prenten neemt en uploadt maakt kans om de originele kunstwerken met handtekeningen te winnen. Nog opvallende items in de nieuwe plaspunten zijn de digitale spiegels die reclame tonen van bedrijven die extra willen opvallen in de badsteden. Het biedt ook ruimte aan extra communicatie.