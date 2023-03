Nieuw parkeerplan in De Panne

In De Panne komt er een nieuw parkeerplan, het gaat in werking vanaf 1 juli 2023.

In het nieuwe parkeerbeleid zijn 4 verschillende parkeerzones opgenomen.

1. In het commerciële centrum (= Zeelaan en enkele zijstraten) is het mogelijk om korte tijd (max. 2 uur per dagdeel) betalend te parkeren Ook het principe van Shop & Go wordt hier ingevoerd: om snel een boodschap te doen, kan iemand maximaal 30 minuten parkeren zonder parkeerticket. De controle gebeurt op de Shop & Go parkeerplaatsen automatisch.

2. In de woonwijken rond het toeristische centrum (Dumontwijk, Houtsaegerwijk …) blijft Shop & Go mogelijk, maar wordt middellang (max. 4 uur, 1x verlengbaar) betalend parkeren ingevoerd van juni tot en met september, op feestdagen, tijdens weekends en de Vlaamse schoolvakanties.

3. Wie gedurende lange tijd wil parkeren, kan terecht op de (rand)parkings in de randgebieden. Hier wordt betalend parkeren eveneens ingevoerd van juni tot en met september, op feestdagen, en tijdens weekends en Vlaamse schoolvakanties

4. In Adinkerke blijven de Blauwe zones met het kort parkeren (max. 2 uur) met de parkeerschijf het hele jaar door gelden. Binnen de blauwe zones worden 18 Shop & Go zones ingevoerd.

(lees verder onder de kaart)

“Een nieuw parkeerbeleid met aandacht voor bewonersparkeren, was een belofte bij de vorige verkiezingen. We hebben lang de vele mogelijkheden bestudeerd en zijn ervan overtuigd dat we een goed evenwicht hebben gevonden tussen betalend parkeren en bewonersparkeren", aldus burgemeester Bram Degrieck.