Nieuw pakket steunmaatregelen voor bedrijven

"Er is extra kapitaal nodig om de bedrijven draaiende te houden en massaal jobverlies zoveel mogelijk te vermijden", zei minister-president Jan Jambon maandag. "Voor alle duidelijkheid: zelfs met deze extra injectie zullen we niet alle bedrijven kunnen redden. Dat is onmogelijk. Onze leidraad is altijd geweest: bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, moeten we er door trekken."

Welvaartsfonds

De meest in het oog springende maatregel is het welvaartsfonds. De regering wil 500 miljoen euro bij elkaar krijgen om de bedrijven van nieuw kapitaal te voorzien. De Participatiemaatschappij Vlaanderen stopt zelf 240 miljoen euro in het fonds. De overige 260 miljoen moet van investeerders en gezinnen komen. Particulieren krijgen gedurende drie jaar een fiscaal voordeel van 2,5 procent op het bedrag dat ze investeren in Vlaamse bedrijven. "De focus ligt op start-ups en scale-ups", zei minister van Economie Hilde Crevits.

Vriendenaandeel

Een tweede maatregel is het vriendenaandeel. Het was al mogelijk om via de win-winlening eenvoudig geld te lenen aan een bevriend bedrijf, maar nu kan er ook worden geparticipeerd in het kapitaal. Er kan tot 75.000 euro worden geïnvesteerd in een firma van vrienden of familie, met een fiscaal voordeel van 2,5 procent gedurende vijf jaar. Ondernemingen kunnen op die manier tot maximaal 300.000 euro verwerven.

Ten derde worden de Vlaamse waarborgen voor bedrijven opgetrokken tot 2 miljard euro bij PMV en 3 miljard euro bij Gigarant.

Economisch herstel

Ten vierde wordt er nog eens 250 miljoen extra aan achtergestelde leningen voorzien. Het gaat dus opnieuw om honderden miljoenen aan extra steunmaatregelen."We zetten hier heel duidelijk een eerste stap naar het economisch herstel", zei minister van Begroting Matthias Diependaele. "We geven het signaal dat we uit de crisismaatregelen treden en de fundering leggen om verder te bouwen aan de Vlaamse economie."

Voka tevreden

Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is tevreden dat de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen voor bedrijven heeft goedgekeurd in een nieuw solvabiliteitsplan. “Heel wat bedrijven teren momenteel noodgedwongen op hun reserves”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Deze bijkomende maatregelen versterken de financiële draagkracht van ondernemingen om uit deze coronacrisis te geraken en er wordt daarbij ook actief beroep gedaan op de Vlaamse spaarder. Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen heeft in onze economie want dat is onze toekomst.”