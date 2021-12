Nieuw overlegcomité buigt zich over heropening cultuursector

Het Overlegcomité komt vandaag digitaal bijeen over een heropening van de cultuursector. Bedoeling is dat theaters, concertzalen en bioscopen weer open kunnen met tweehonderd bezoekers.

Na het arrest van de Raad van State, dat de sluiting van de cultuursector schorste, kwam het kernkabinet dinsdagavond bijeen. De federale topministers beslisten om de sluiting van de cultuursector van vorige week terug te draaien, klinkt het uit goede bron. Theaters, bioscopen en concertzalen zouden zo weer open kunnen, met een maximale capaciteit van tweehonderd aanwezigen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zou daarvoor een nieuwe koninklijk besluit moeten opstellen.

Een nieuw Overlegcomité, waarin ook de regionale overheden zetelen, komt vandaag bijeen over de nieuwe regeling. Het is dat Overlegcomité dat de uiteindelijke goedkeuring moet geven.

Bij het kabinet van vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) valt nog te horen dat er volgende week een nieuwe afspraak is. Daar moet naast de epidemiologische situatie bekeken worden hoe er op een structurelere manier gewerkt kan worden.

"Theaters en bioscopen zijn belangrijke culturele plekken, en de sector is steeds voorzichtig te werk gegaan in deze pandemie", zegt Gilkinet. "Het is zeer goed dat zij nu opnieuw kunnen werken. Voor de toekomst moeten er meer proportionele normen komen, zodat we met dit virus kunnen leven, met respect voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor mentaal welzijn."

Bekijk ook: