Nieuw opleidings- en onderzoekscentrum geopend in Kortrijk

In Kortrijk is het Circular Materials Center officieel geopend. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits beloofde een half miljoen euro steun aan het nieuwe opleidings- en onderzoekscentrum voor de kunststoffen- en textielsector.

Circulair en ecologisch ondernemen is aan een flinke opmars bezig. Met de opening van het Circular Materials Center (CMC) neemt West-Vlaanderen een voortrekkersrol en bundelt het alle expertise en knowhow rond circulair ondernemen. “Met meer dan 900 bedrijven, 15.000 jobs en een toegevoegde waarde van meer dan 1,2 miljard euro is de sector ‘Nieuwe Materialen’ een sleutelsector voor de West-Vlaamse economie en welvaart,” zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Stefaan Verhamme, Pom West-Vlaanderen: "Hier nodigen we bedrijven uit die innovatieve ideeën hebben, maar die nog op zoek zijn naar kennis en expertise. Bedrijven die nog iets willen testen op machines, die kunnen hier in het Circular Materials Center terecht.

Ook opleiding staat er centraal en dat voor werkzoekenden, studenten, maar ook voor mensen die al in de sector actief zijn. Het centrum is een investering van 2,5 miljoen euro. De centen komen zowel van Europa, Vlaanderen als de provincie. Hilde Crevits: “Met de Vlaamse regering investeren we 500.000 euro in dit centrum om de realisatie en werking ervan te ondersteunen. En de aanwezige expertise en knowhow nog verder te laten groeien.”