Nieuw onderzoeksschip Belgica aangekomen in Zeebrugge

In Zeebrugge is het nieuwe onderzoeksschip Belgica aangekomen. Het komt van een Spaanse scheepswerf en moet het paradepaardje worden van de Belgische mariene wetenschappen.

Het nieuwe onderzoeksschip moet de "oude" Belgica vervangen. Het nieuwe exemplaar is veel groter dan het vorige exemplaar dat geschonken werd aan Oekraïne.

Modern zeelaboratorium

Aan boord is de modernste apparatuur voor onderzoek op zee. Het zal 300 dagen per jaar doorbrengen op zee voor onderzoek rond bijvoorbeeld windmolens, diepzeemijnbouw of robots. Ook bedrijven kunnen mee aan boord voor onderzoeksprojecten.

Thuisbasis van de Belgica is de marinebasis in Zeebrugge.