Nieuw mobiliteitsplan Ieper goedgekeurd ondanks kritiek

Burgemeester Emmily Talpe: "Met dit lokaal mobiliteitsplan legt een stad belangrijke principes vast voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid. Het gaat specifiek over thema’s zoals fietsroutes, zwaar vervoer, wegencategorisering, snelheidsregimes, … Dit plan biedt het bestuur een kader waaraan dan concrete beleidsinitiatieven verder getoetst kunnen worden. Daarin wilden we de Ieperlingen zelf, als ervaringsdeskundigen op het terrein, zoveel mogelijk betrekken.

We maakten dan ook graag gebruik van de vele input die we ontvingen bij de grote bewonersbevraging in 2019. Verder legden we bij het finaliseren van het plan in 2021 een aantal concrete stellingen voor aan onze inwoners. Er werd eveneens regelmatig teruggekoppeld en overlegd binnen de plenaire commissie verkeer waar alle politieke partijen hun vertegenwoordiging hebben, maar ook bijvoorbeeld de fietsersbond en het centrummanagement.”

Kritiek van oppositie: "Gedateerd plan & fietsstraten nodig"

Maar de oppositie heeft heel wat bedenkingen. CD&V vindt het plan al gedateerd nog vóór het in gebruik genomen wordt: de auto ontmoedigen in de binnenstad, zit er niet in: "Koning fiets zit nog altijd onder keizer auto!"

Groen stelt dat heel wat middeleeuwse straten in de binnenstad te smal zijn voor alle weggebruikers en dat daarom in heel wat straten voorrang moet gegeven worden aan bepaalde groepen, zoals wandelaars en fietsers. Er zijn dus fietsstraten nodig. De fietssuggestiestroken zijn een goede aanzet, maar er is meer nodig.

Volgens de oppositie is een knip van het autoverkeer ter hoogte van de Neermarkt ook nodig, om doorgaand verkeer in de binnenstad te mijden. Dit is al decennia lang een discussiepunt, maar tot nu toe heeft geen enkele meerderheid dit beslist. Ook nu niet.

Ook vindt de oppositie dat dit plan niet in overeenstemming te brengen is met wat Toerisme Ieper beoogt, nl. een middeleeuwse stad tonen aan de bezoekers en Ieper promoten als een fietsvriendelijke stad: "Met al die auto's die vóór onze historische gebouwen geparkeerd staan en voorbijrijden, is dat geen promotie voor onze stad. En fietsers zullen al vlug ondervinden dat de binnenstad van Ieper helaas niet fietsvriendelijk is."

