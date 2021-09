Nieuw leven voor oude windmolen in Gistel

In Gistel heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet om een oude verwaarloosde molen nieuw leven in te blazen. De Merelaanmolen ligt wat verborgen en weinig mensen kennen hem.

Hij blijkt ook bijzonder: het moet de eerste zijn die destijds energie kon opwekken. De Merellaanmolen in Gistel blijkt niet zomaar een windmolen. Er zit een mechanisme in dat destijds stroom opwekte. En dat in een tijd dat niemand daar ooit aan dacht. Alleen de toenmalige burgemeester.

"De molen is gebouwd door Alfred Ronse die in het kasteel woonde vlak er naast," zegt Wim Aernoudt, schepen van Erfgoed in Gistel.

"En hij had als doelstelling om te bewijzen aan de wereld dat molens in 1933 nog een toekomst hadden. Namelijk in de productie van elektriciteit. Daarmee is deze molen de eerste molen ter wereld die stroom heeft gecreëerd."

Restauratie van 10 jaar

De stad kocht de molen is 20 jaar geleden, maar er gebeurde jaren niets meer mee. Tot nu.

"Ik denk dat we een renovatietraject van 10 jaar kunnen verwachten. Dit kost heel veel geld. Zeg maar: 1,6 miljoen euro op basis van het huidige subsidiedossier," zegt de schepen.

Iets verderop in Gistel staat al een mooi molenverhaal. De Oostmolen is én van de meest succesvolle molenrestauraties in West-Vlaanderen.

Met nog de 6 moderne windturbines van Aspiravi langs de snelweg E40 lijkt Gistel wel een echte molenstad te worden.