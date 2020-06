Nieuw kwaliteitslabel voor duurzame Noordzeevis

Een zeevisgroothandel in Zeebrugge heeft samen met de rederscentrale en een supermarkt in Ieper een kwaliteitslabel op de markt gebracht voor duurzame vis.

De Noordzeevis zit in een verpakking met een duidelijk logo. Het pilootproject moet overbevissing voorkomen en kan moet ook minder bekende Noordzeevissen bij de consument brengen. Eric Cobbaert van zeevisgroothandel André: "Het is het eerste kwaliteitslabel in België. Wij zijn het eerste bedrijf dat dat label mag gebruiken. Nu is het de bedoeling dat dat groeit. Dit is voor de consument die vragende partij was."

Het pilootproject komt er in samenwerking met de rederscentrale en de Eurospar in Ieper. Verpakkingen met tarbot, rog, tong en griet krijgen het logo. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid vis er beschikbaar is in het visbestand van een bepaalde soort. En er zijn ook criteria rond werkgelegenheid en het milieu.