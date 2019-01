Nieuw klimaatbos in Kortrijk

Kortrijk is vandaag 6.000 vierkante meter bos rijker. Dat heeft het te danken aan organisatie Bos+ die beloofde om per deelnemer aan de klimaatmars één vierkante meter bos te planten.

Ongeveer 300 enthousiastelingen namen een spade in de hand om aan een stuk grond bij Sint-Anna in Kortrijk een bos van 6000 vierkante meter aan te planten. Op hetzelfde moment werd er ook in Willebroek, Ecuador en Oeganda geplant.

De organisatie Bos+ wil met een gelijktijdige plantactie in Vlaanderen én in het globale zuiden de noodzaak aan meer bos in de verf zetten. In hun zoektocht naar percelen om te beplanten, namen de organisatoren contact op met de stad Kortrijk, die graag mee op de kar sprong.

"Wij hebben met het stadsbestuur een zeer ambitieuze doelstelling: honderd hectare bos realiseren de komende zes jaar", vertelt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). "Deze 0,6 hectare bos zijn een eerste stap in de goede richting. Er werden budgetten vrijgemaakt voor meer bos, maar we moeten nog onderhandelen met de eigenaars om gronden te kopen."