Nieuw kernplan voor ondernemen en handel Roeselare

Die kwamen de laatste jaren onder druk te staan door een veranderd consumentengedrag, niet in het minst ook door de coronacrisis. Kernplan 2 is het resultaat van een samenwerking tussen de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO Roeselare en diverse stadsdiensten. Het plan bevat 43 concrete acties en maatregelen.

Eerder al besliste het stadsbestuur om een investeringsfonds op te richten om de economische gevolgen van de coronacrisis te helpen ondervangen. Zo werd de terrastaks afgeschaft en kwamen er kadobonnen. Nu wil de stad via gerichte acties de economische groei van retailers en ondernemers. stimuleren. Onder meer door het oprichten van een eigenaars- en ontwikkelingsforum en het initiëren van een horecaplatform. Iedere handelaar die een testconcept wil realiseren in de stadskern kan een leegstaand pand uit een database tot een jaar lang te huren. Met de actie ‘De Geziene Vitrine’ kunnen handelaars, ondernemers of verenigingen dan weer een leegstaande vitrine inrichten.

Een krachtig kernwinkelgebied

Om ervoor te zorgen van Roeselare een fijne trekpleister blijft om te shoppen, te bezoeken en te verblijven, zijn nog ruimtelijke ingrepen nodig. Dat kunnen kleinere ingrepen zijn zoals het herwaarderen van de kleine straatjes, sfeervolle openbare verlichting, het plaatsen van eyecatchers en spelelementen. Ook het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat wordt heraangelegd. De Vlamingstraat wordt een groene terrassenstraat waar ontmoeting en gezelligheid troef zijn. Ook de Noordstraat en de Ardooisesteenweg worden aangepakt.

Shoppen

Roeselare zal ook inzetten op beleving in het kernwinkelgebied en in een evenementenkalender waar de speerpunten Koers, Shoppen en Voeding centraal staan. Daarvoor komen er voetgangersbewegwijzering en thematische winkelwandelroutes.

Met groeipremies en subsidies wil de stad ook de economische dynamiek in de kernen van de deelgemeenten versterken.

Roeselare wil zich de komende jaren ook sterker in de markt zetten als één merk.